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Черданцев оценил назначение Станковича в «Спартак»

16 мая 2024, 20:16
3

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на решение «Спартака» пригласить на пост главного тренера Деяна Станковича.

«Очень интересное назначение. Полностью соответствует тому, о чем я говорил, когда меня спрашивали, кто должен возглавить «Спартак». Я отвечал, что не знаю фамилии, но это должен быть взрослый, опытный человек с большим опытом выступлений на самом высоком уровне как футболист ну и в идеале с хорошим тренерским опытом.

Станкович это прямо в яблочко. По всем критериям. Я прокомментировал не знаю сколько, но не один десяток матчей с его участием за «Интер» и «Лацио». Прекрасный был футболист! Просто топ.

17 (семнадцать!!!) титулов не где-нибудь, а в Италии! Выиграл Лигу чемпионов. Капитан сборной Сербии. Это прямо бомбическое назначение.

Трехкратный чемпион Сербии как тренер, досрочный с большим запасом чемпион Венгрии. Для 45 лет это очень круто.

Да, у него не получилось в «Сампдории», но я бы не заносил это в минус в его карьере. Там была сложная ситуация, и взял он команду по ходу сезона после провального начала.

Если я не ошибаюсь, такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было. Даже Лаудруп меньше выиграл. Конечно, все это не гарантирует, что у Станковича получится, но это назначение – настоящая сенсация», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.
  • Сейчас 45-летний Станкович работает в «Ференцвароше».
  • Он сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (3)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1715882124
Если не так пойдёт, с Чердака будем спрашивать, сплю и вижу Спартак чемпион РПЛ 24/25
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rash1959
1715888209
чердакгнида преподнёс так, как будто это он нашёл нового тренера.
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BoevStas1
1715890950
У Саши Мостового хлеб забрали)))не сможет говорить я играл,а он)))
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