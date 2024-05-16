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    В «Спартаке» объяснили выбор нового тренера

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера со следующего сезона.

    «Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.

    Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне.

    За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания – три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии.

    Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.

    Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России – это честь и большая ответственность.

    Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака», – заявил Амарал.

    • Сейчас 45-летний Станкович работает в «Ференцвароше».
    • Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду» и «Сампдорию».
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии (1)
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    Desma
    1715878437
    "Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке»." Ага, спал и видел во сне как бы побыстрее сбежать из ненавистной гейропы. P.S. Не иначе пресс-служба подготовила интервью Амаралу, точнее сказать вытащила из архива. Пора в музей для закрепления амбиций..............
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