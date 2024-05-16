Комментарий ЦСКА по состоянию здоровья Торопа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии вратаря Владислава Торопа.

20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».

Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.

У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

«Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку.

С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное. На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву.

Вечером он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», – сообщил Брейдо.