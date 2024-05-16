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    Комментарий ЦСКА по состоянию здоровья Торопа

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии вратаря Владислава Торопа.

    • 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
    • Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
    • У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

    «Тороп чувствует себя нормально, насколько это возможно, передает всем слова благодарности за поддержку.

    С утра проведено дополнительное обследование: состояние оценено как стабильное. На специальной машине медпомощи в сопровождении врача Филиппа Чубаровского Слава выехал в Москву.

    Вечером он прибудет в один из стационаров столицы. Далее будет еще одно обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», – сообщил Брейдо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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