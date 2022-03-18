Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

«Челси» – «Реал»: у Тухеля рекордная беспроигрышная серия против испанцев

«Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с «Реалом». Главный тренер англичан Томас Тухель провел против мадридцев шесть матчей в турнире и ни разу не уступил (две победы, четыре ничьи).

Ни один другой тренер в истории Лиги чемпионов не проводил против «Реала» столько матчей подряд без поражений.

  • Встречи состоятся в апреле.
  • «Челси» в прошлом сезоне Лиги чемпионов уже проходил «Реал».
  • Лондонцы – действующие победители Лиги чемпионов. «Реал» не брал турнир с 2018 года.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Более трети тренеров 1/4 финала ЛЧ работали в «ПСЖ». Сами парижане вылетели в 1/8 1
«Челси» сыграет с «Реалом» без болельщиков, если британские власти не смягчат санкции 6
⚡️ «Челси» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ, «Ман Сити» – с «Атлетико» и другие пары 28
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

18.03.2022 23:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11