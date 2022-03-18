«Челси» – «Реал»: у Тухеля рекордная беспроигрышная серия против испанцев

«Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с «Реалом». Главный тренер англичан Томас Тухель провел против мадридцев шесть матчей в турнире и ни разу не уступил (две победы, четыре ничьи).

Ни один другой тренер в истории Лиги чемпионов не проводил против «Реала» столько матчей подряд без поражений.

Встречи состоятся в апреле.

«Челси» в прошлом сезоне Лиги чемпионов уже проходил «Реал».

Лондонцы – действующие победители Лиги чемпионов. «Реал» не брал турнир с 2018 года.

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