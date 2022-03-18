Игрокам «Сочи» пришлось перед тренировкой убирать снег

Пятничная тренировка «Сочи» началась с коллективной уборки снега. В ней участвовали игроки, тренеры, административный штаб.

«Если чистить сочинское поле от снега, так ещe и в марте, то точно всем вместе.

Вот что значит тим-билдинг», – написали сочинцы.

«Сочи» готовится к матчу 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (20 марта).

Сочинцы идут в РПЛ 4-ми.

«Крылья Советов» занимают 8-ю строчку.

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