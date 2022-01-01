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Игрокам «Сочи» пришлось перед тренировкой убирать снег

Пятничная тренировка «Сочи» началась с коллективной уборки снега. В ней участвовали игроки, тренеры, административный штаб.

«Если чистить сочинское поле от снега, так ещe и в марте, то точно всем вместе.

Вот что значит тим-билдинг», – написали сочинцы.

  • «Сочи» готовится к матчу 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (20 марта).
  • Сочинцы идут в РПЛ 4-ми.
  • «Крылья Советов» занимают 8-ю строчку.

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Источник: телеграм-канал «Сочи»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +199

    Stavr007 1 час назад

    ну тут присвоить звание героев труда, без вопросов

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