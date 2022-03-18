Игрокам «Сочи» пришлось перед тренировкой убирать снег

Пятничная тренировка «Сочи» началась с коллективной уборки снега. В ней участвовали игроки, тренеры, административный штаб.
«Если чистить сочинское поле от снега, так ещe и в марте, то точно всем вместе.
Вот что значит тим-билдинг», – написали сочинцы.
- «Сочи» готовится к матчу 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (20 марта).
- Сочинцы идут в РПЛ 4-ми.
- «Крылья Советов» занимают 8-ю строчку.
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Источник: телеграм-канал «Сочи»