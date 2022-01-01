Сборная Польши – о решении CAS: «Было очевидно, что матча с Россией не будет»

А вам пи......ам на руку.Суки мрачные.
Пресс-служба сборной Польши дала комментарий по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС.
«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», – говорится в комментарии поляков.
- Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.
- РФС добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела.
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