Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Сборная Польши – о решении CAS: «Было очевидно, что матча с Россией не будет»

Пресс-служба сборной Польши дала комментарий по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС.

«Мы не ждали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет», – говорится в комментарии поляков.

  • Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.
  • РФС добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
В сборной России рассматривали кандидатуры Помазуна и Нигматуллина для участия в мартовском сборе («РБ Спорт») 1
В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА 5
CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА 16
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:24
Комментарии7
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11