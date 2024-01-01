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Пиняев: «Стажировки в «МЮ» – не пиар-ход. Цель – показать себя на европейском уровне»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о цели стажировок в «Манчестер Юнайтед».

— Три ваших стажировки в «МЮ» были пиар-ходом.

— Это не так. Единственной целью поездок в Манчестер было саморазвитие и возможность показать себя на европейском уровне. По отзывам из английского клуба, вроде бы получилось.

— Кто был инициатором стажировок?

— «Манчестер Юнайтед». В Мадриде, не помню в каком году, проходил юношеский турнир с участием «Реала», «Атлетико», «Челси». Мы его выиграли, меня признали лучшим игроком и бомбардиром. На турнире присутствовали скауты «МЮ».

Через полгода, как раз во время зимних каникул, позвонил генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин. Сказал, что на него вышли люди из Манчестера, хотели бы видеть меня на стажировке в клубе.

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +597

    Беспонтий 10 минут назад

    вечерело
    пахло огурцами
    и пока манчестер собирался
    брёл по полю на судьбу пеняя
    оказавшись не у дел
    пиняев

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