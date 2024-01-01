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Пиняев: «Стараюсь избегать прессы. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своей популярности.

— Вас нужно беречь от прессы и популярности, иначе снесет голову и прогресс замедлится.

— Беречь меня не нужно, сам себя берегу. Знаю, когда стоит появляться в публичном пространстве, когда нет. Но понимаю: не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов.

Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться, а уже потом что-то рассказывать. По этой причине стараюсь пока избегать прессы.

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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