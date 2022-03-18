Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Завершились все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В следующую стадию турнира прошли команды из Испании, Португалии, Германии, Англии, Франции, Италии и Шотландии.

Это «Барселона», «Брага», «Лион», «Аталанта», «Рейнджерс», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт».

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЕ состоится сегодня.

Начало – в 15:30 мск.

Матчи 1/4 финала будут сыграны 7 и 14 апреля, 1/2 финала – 28 апреля и 5 мая.

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