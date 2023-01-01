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Пиняев – об интересе «Зенита» и «Локо»: «Конкретных предложений не поступало»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев опроверг информацию о переговорах с топ-клубами РПЛ, а также порассуждал о возможном переезде в Европу.

– Интерес к вам «Зенита» и «Локомотива» – утка?

– Никаких конкретных предложений не поступало.

– После «Чертаново» вы посматривали в сторону Европы, звучали в прессе такие слова. Но предложений оттуда до сих пор не поступало.

– И не могло поступить: до 18 лет не имею права заключать профессиональные контракты за рубежом. Соответственно, предложений не было.

– Получается, нынешний бойкот российского спорта для вас не удар?

– Хочется верить, что когда-то он закончится и будет возможность уехать.

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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