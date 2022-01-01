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Роналду, Фернандеш, Жота и Силва – в заявке сборной Португалии на стыки ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Португалии огласил заявку команды на стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Седрик Соареш («Арсенал»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д);

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Виллиам Карвалью («Бетис»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Матеус Нуньес («Спортинг»), Отавио («Порту»), Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Андре Силва («Лейпциг»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан»).

  • В полуфинале стыков португальцы примут сборную Турции
  • В случае победы они сыграют с победителем пары Италия – Северная Македония.

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Источник: сайт Португальской федерации футбола

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