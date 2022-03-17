В Казани заметили Гелендваген Бердыева. Во вторник арестовали владельца «Кайрата»

Эксклюзивный Mercedes Gelandewagen рубинового цвета тренера «Кайрата» Курбана Бердыева был замечен в Казани.
Ранее во вторник в Алма-Ате задержали руководителя «Кайрата» Кайрата Боранбаева по подозрению в хищении средств в особо крупном размере. Он находится в изоляторе временного содержания.
- Бердыев возглавил «Кайрат» в августе 2021 года.
- Он дважды брал РПЛ с «Рубином».
- Казанский клуб идет на 10-м месте в РПЛ.
Фото: телеграм-канал «Инсайдлар»
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Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»