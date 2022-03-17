В Казани заметили Гелендваген Бердыева. Во вторник арестовали владельца «Кайрата»

Эксклюзивный Mercedes Gelandewagen рубинового цвета тренера «Кайрата» Курбана Бердыева был замечен в Казани.

Ранее во вторник в Алма-Ате задержали руководителя «Кайрата» Кайрата Боранбаева по подозрению в хищении средств в особо крупном размере. Он находится в изоляторе временного содержания.

Бердыев возглавил «Кайрат» в августе 2021 года.

Он дважды брал РПЛ с «Рубином».

Казанский клуб идет на 10-м месте в РПЛ.

Фото: телеграм-канал «Инсайдлар»

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