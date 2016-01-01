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В Казани заметили Гелендваген Бердыева. Во вторник арестовали владельца «Кайрата»

Эксклюзивный Mercedes Gelandewagen рубинового цвета тренера «Кайрата» Курбана Бердыева был замечен в Казани.

Ранее во вторник в Алма-Ате задержали руководителя «Кайрата» Кайрата Боранбаева по подозрению в хищении средств в особо крупном размере. Он находится в изоляторе временного содержания.

  • Бердыев возглавил «Кайрат» в августе 2021 года.
  • Он дважды брал РПЛ с «Рубином».
  • Казанский клуб идет на 10-м месте в РПЛ.

Фото: телеграм-канал «Инсайдлар»

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Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»

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Сегодня, 15:21
Комментарии9
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    Рейтинг: -11

    Имя на сайте 3 часа назад

    Аналитеги хреновы. Прямо сейчас идет матч Кайрат -Тараз. И Бекиевича онлайн показали крупным планом.)))

    7
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    Рейтинг: +663

    pele1981 > Имя на сайте 2 часа назад

    Только что хотел написать, что он на матче Кайрата находится!))

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +12867

    Fusballer > Имя на сайте 18 минут назад

    Так не Бердяева видели, только его гелек.

    1
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    Рейтинг: +604

    MichelWB > Fusballer 3 минуты назад

    Может он покататься кому то дал или послал водителя домой в Казань за чистыми носками. Там ехать то от Алма-Аты до Казани, 7 см по карте.

    0
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    Рейтинг: +1184

    moskowcity-petrv 3 часа назад

    Ноги сделал вовремя

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    Рейтинг: +663

    pele1981 > moskowcity-petrv 2 часа назад

    Кому сделал ноги?)))

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    Рейтинг: +6359

    Из Твери Леха 3 часа назад

    самое время слуцкера в Волгоград отправить

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    Рейтинг: +663

    pele1981 > Из Твери Леха 2 часа назад

    Или в Аланию.

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    Рейтинг: +815

    FaTeK1945ru 3 часа назад

    ...уважаю Курбана--тренера !!!

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