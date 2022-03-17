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  • В Казани заметили Гелендваген Бердыева. Во вторник арестовали владельца «Кайрата»

В Казани заметили Гелендваген Бердыева. Во вторник арестовали владельца «Кайрата»

17 марта 2022, 15:21
12

Эксклюзивный Mercedes Gelandewagen рубинового цвета тренера «Кайрата» Курбана Бердыева был замечен в Казани.

Ранее во вторник в Алма-Ате задержали руководителя «Кайрата» Кайрата Боранбаева по подозрению в хищении средств в особо крупном размере. Он находится в изоляторе временного содержания.

  • Бердыев возглавил «Кайрат» в августе 2021 года.
  • Он дважды брал РПЛ с «Рубином».
  • Казанский клуб идет на 10-м месте в РПЛ.

Фото: телеграм-канал «Инсайдлар»

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Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Рубин Кайрат Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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FaTeK1945ru
1647521126
...уважаю Курбана--тренера !!!
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Из Твери Леха
1647521485
самое время слуцкера в Волгоград отправить
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moskowcity-petrv
1647521505
Ноги сделал вовремя
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