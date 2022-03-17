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  • Семак: «Состояние у Дзюбы нормальное. Сейчас всем непросто»

Семак: «Состояние у Дзюбы нормальное. Сейчас всем непросто»

17 марта 2022, 12:24
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ форварда Артема Дзюбы от вызова в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«С Дзюбой не разговаривал [про то, что про него писали иностранные СМИ]. Состояние у него нормальное.

Сейчас всем непросто, но все выполняют свою работу. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы радовать болельщиков», – сказал Семак.

  • В этом сезоне 33-летний Дзюба забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.
  • По словам футболиста, он не поехал в сборную по семейным обстоятельствам.
  • Зарубежные СМИ писали о возможных политических мотивах нападающего не играть за национальную команду.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (4)
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nik55
1647513419
«Состояние у Дзюбы нормальное.-----только руки до мозолей натер
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Garrincha58
1647518839
всем не просто..... мне лично просто как и раньше продукты и товары как всегда дорожали так и сейчас, а ТВ стараюсь не смотреть
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Каратель помойников
1647520049
да хе в ним с дровишкой,тут новость похлеще "власти италии могут арестовать кокорина,потому что признали его недвижимостью"
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Hektor 84
1647521966
Та что вам все время не просто. Прикрываетесь постоянно нелепыми отговорками. Не просто им получая миллионы бабла. Вот народу сейчас не просто с повышение цен на все. А вам то чего не просто.
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