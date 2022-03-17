Семак: «Состояние у Дзюбы нормальное. Сейчас всем непросто»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ форварда Артема Дзюбы от вызова в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«С Дзюбой не разговаривал [про то, что про него писали иностранные СМИ]. Состояние у него нормальное.

Сейчас всем непросто, но все выполняют свою работу. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы радовать болельщиков», – сказал Семак.

В этом сезоне 33-летний Дзюба забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.

По словам футболиста, он не поехал в сборную по семейным обстоятельствам.

Зарубежные СМИ писали о возможных политических мотивах нападающего не играть за национальную команду.

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