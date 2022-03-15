Дзюба: «Не поехал в сборную по семейным обстоятельствам. В будущем готов играть за команду»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не едет на ближайший сбор сборной России. Он сослался на семейные обстоятельства.

– Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич Карпин меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

– В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

– Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную.

Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.

Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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