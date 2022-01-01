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Дзюба: «Не поехал в сборную по семейным обстоятельствам. В будущем готов играть за команду»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не едет на ближайший сбор сборной России. Он сослался на семейные обстоятельства.

– Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич Карпин меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

– В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

– Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную.

  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
  • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
  • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии22
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    Рейтинг: +94838

    zigbert 2 минуты назад

    Да тут все понятно, причина уважительная.

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    Рейтинг: +616

    pele1981 1 час назад

    Семейные обстоятельства для Дзюбы - это конфликт с правой рукой)))

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    Рейтинг: +583

    111Hunter111 > pele1981 23 минуты назад

    А может левой?

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    Рейтинг: +898

    mama1991 1 час назад

    закройте уже этот вопрос, надоело и всем все понятно.

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    Рейтинг: +14572

    Cleaner 1 час назад

    А ЧТО делать в сборной, которая НИ С КЕМ не играет??? И правильно, что не поехал.

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    Рейтинг: +262

    ц 1 час назад

    А играть то с кем? Белоруссия и Сев.Корея?

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > ц 1 час назад

    Ну ....Эритрея ж есть ))) Тоже ж за Россию голосовала.Последней четвертой.

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    Рейтинг: +127

    Novik38 1 час назад

    Раньше читал, что не поехал в сборную из за неоптимальной формы. Это как то связано с семейными обстоятельствами?

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > Novik38 1 час назад

    А эти слова Карпина читал ? ----В воскресенье мы пообщались с Артемом ...... Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать

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    Рейтинг: +127

    Novik38 1 час назад

    Не знаю, даже, кто сейчас сможет, что то конкретное сказать про нашу сборную в будущем, в связи с обстоятельствами, но при всём раскладе 35 летнего Дзюбу в составе я не вижу.

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    Рейтинг: +12826

    Fusballer > Novik38 1 час назад

    Дзюба ещё молодой 33-летний пацан. У него всё впереди!

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    Рейтинг: +13974

    ilichkadr 2 часа назад

    Как-то это не серьёзно, не по-людски. Гражданин РФ за Зенит играет, а тот же гражданин РФ из-за "семейных обстоятельств" за сборную играет не хочет?
    P.S. По мне так пущай валит (как Ракицкий) из Зенита и разбирается со своими "семейными обстоятельствами". Я конечно понимаю всю хитрожопость Артёмки, но не до такой же степени.

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    Рейтинг: +14572

    Cleaner > ilichkadr 1 час назад

    Вы всю хитрожопость ПУДЕЛЯ не понимаете!!!

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    Рейтинг: +13974

    ilichkadr > Cleaner 1 час назад

    Хто ПУДЕЛЬ-ТО?

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    Рейтинг: +49

    Теркчанин 2 часа назад

    огласите весь список пожалуйста)))

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран 2 часа назад

    Карпин меня неправильно понял======Гыыы Дзюбинья отмазки начал кидать. Ну прям депутат , те тоже --" Журналисты меня неправильно поняли" ))) И чо Артемка ? И про родственников в Украине не говорил ? Можа еще скажешь что батяня твой не из города Лубны Полтавской области ? Юлишь Артемка, и родственникам и фанатам ...Определись ужо--чо ты Карпину сказал , не виляй задом.

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    Рейтинг: +13974

    ilichkadr > стоп кран 2 часа назад

    А что он мог сказать Карпу? Мог намекнуть, что мы с тобой одной крови, корни-то у обоих далеко не российские.

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > ilichkadr 1 час назад

    Он сказал Карпину то, что Карпин всем рассказал.А теперь Дзюбинья виляет хвостом.Типа у Карпина с поняткой проблемы, не в ту сторону недопонял.))
    Некрасиво это смотрится.
    Кстати ты как то рассказывал как в советские времена рубли на запрещенные доллары менял. У тебя есть шанс вспомнить молодость---"В России могут ввести наказание за продажу и покупку валюты на чёрном рынке"

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    Рейтинг: +13974

    ilichkadr > стоп кран 1 час назад

    Я сейчас к покупке/продаже долларов отношусь равнодушно. Военпенсу пока рублей хватает.

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > ilichkadr 1 час назад

    Ну повезло.Не будешь ходить на черный рынок.Тока на белый.))

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    Рейтинг: +13974

    ilichkadr > стоп кран 33 минуты назад

    Молодость уже не вернёшь.............

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