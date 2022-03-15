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  • Дзюба: «Не поехал в сборную по семейным обстоятельствам. В будущем готов играть за команду»

Дзюба: «Не поехал в сборную по семейным обстоятельствам. В будущем готов играть за команду»

15 марта 2022, 13:31
26

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему не едет на ближайший сбор сборной России. Он сослался на семейные обстоятельства.

– Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич Карпин меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

– В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

– Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную.

  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
  • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
  • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (26)
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ilichkadr
1647341921
Как-то это не серьёзно, не по-людски. Гражданин РФ за Зенит играет, а тот же гражданин РФ из-за "семейных обстоятельств" за сборную играет не хочет? P.S. По мне так пущай валит (как Ракицкий) из Зенита и разбирается со своими "семейными обстоятельствами". Я конечно понимаю всю хитрожопость Артёмки, но не до такой же степени.
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Novik38
1647342883
Не знаю, даже, кто сейчас сможет, что то конкретное сказать про нашу сборную в будущем, в связи с обстоятельствами, но при всём раскладе 35 летнего Дзюбу в составе я не вижу.
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Novik38
1647343181
Раньше читал, что не поехал в сборную из за неоптимальной формы. Это как то связано с семейными обстоятельствами?
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ц
1647343914
А играть то с кем? Белоруссия и Сев.Корея?
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pele1981
1647344795
Семейные обстоятельства для Дзюбы - это конфликт с правой рукой)))
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zigbert
1647349487
Да тут все понятно, причина уважительная.
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nik55
1647354817
бревно уже давно пора списать
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mikatv
1647355220
Молодец. Не ожидал. Респект!
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Bozigit
1647367042
Как вы надоели
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MichelWB
1647370948
По семейным обстоятельствам: рука устала.
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