Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ за удаление на Байрамяне

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ за удаление в игре с «Ростовом» (1:2), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Лисаковича удалили на 19-й минуте матча.

Белорус наступил на ахилл Хорену Байрамяну.

Нападающий забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах за «Рубин».

«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео.

Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

24-летний белорус пропустит матчи с ЦСКА и «Химками».

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