Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ за удаление на Байрамяне

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на два матча РПЛ за удаление в игре с «Ростовом» (1:2), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- Лисаковича удалили на 19-й минуте матча.
- Белорус наступил на ахилл Хорену Байрамяну.
- Нападающий забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах за «Рубин».
«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео.
Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.
24-летний белорус пропустит матчи с ЦСКА и «Химками».
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Источник: «Чемпионат»