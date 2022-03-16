Президент «Урала» – о системе «весна-осень»: «Легче утверждать бюджеты, но в плане футбола никакой выгоды»

Каждый чинуша рассматривает систему со своей колокольни и лишь бы ничего
не делать. Григорий, тебе Дюков зачет поставит, но вам- то всё равно будет в ФНЛ.
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».
«В Швеции и Норвегии чемпионат проводят по системе «весна-осень», но они далеко не проходят в еврокубках. Если команда попадает в группу, то это для них счастье. А мы же хотим, чтобы наши клубы были высоко.
Сейчас матчи еврокубков проводятся в декабре и феврале, от этой смены формата разницы никакой. Преимущество лишь в том, что будет календарный год, легче будет бюджеты утверждать. Но в плане футбола никакой выгоды сейчас не вижу», – сказал Иванов.
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