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  • Президент «Урала» – о системе «весна-осень»: «Легче утверждать бюджеты, но в плане футбола никакой выгоды»

Президент «Урала» – о системе «весна-осень»: «Легче утверждать бюджеты, но в плане футбола никакой выгоды»

16 марта 2022, 14:56
3

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

«В Швеции и Норвегии чемпионат проводят по системе «весна-осень», но они далеко не проходят в еврокубках. Если команда попадает в группу, то это для них счастье. А мы же хотим, чтобы наши клубы были высоко.

Сейчас матчи еврокубков проводятся в декабре и феврале, от этой смены формата разницы никакой. Преимущество лишь в том, что будет календарный год, легче будет бюджеты утверждать. Но в плане футбола никакой выгоды сейчас не вижу», – сказал Иванов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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vladimir-7
1647438130
Каждый чинуша рассматривает систему со своей колокольни и лишь бы ничего не делать. Григорий, тебе Дюков зачет поставит, но вам- то всё равно будет в ФНЛ.
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Vratarь
1647447827
А это не так уж и мало! Из-за этих разломанных надвое бюджетов сколько клубов слетело и слетают, а? Цельный бюджет - оччень не хило.
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portero
1647452958
Гриша хоть бюджет утвердить легче и то правильно...
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