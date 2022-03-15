«Арсенал» намерен подписать Азара. Бельгиец не хочет покидать «Реал»

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в АПЛ.

По информации Foot Mercato, 31-летним бельгийцем интересуется «Арсенал». Стороны уже обсудили возможный трансфер.

«Реал» готов отпустить футболиста и открыт для предложений, однако сам Азар не хочет уходить из клуба.

Ранее сообщалось, что переговоры с Азаром начал «Ньюкасл».

В этом сезоне Азар провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

Контракт с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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