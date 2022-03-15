Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

«Арсенал» намерен подписать Азара. Бельгиец не хочет покидать «Реал»

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в АПЛ.

По информации Foot Mercato, 31-летним бельгийцем интересуется «Арсенал». Стороны уже обсудили возможный трансфер.

«Реал» готов отпустить футболиста и открыт для предложений, однако сам Азар не хочет уходить из клуба.

Ранее сообщалось, что переговоры с Азаром начал «Ньюкасл».

  • В этом сезоне Азар провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
  • Контракт с «Реалом» истекает летом 2024 года.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
«Ньюкасл» начал переговоры с Азаром. Он уйдет из «Реала» летом 1
Бэйл, Марсело и Иско бесплатно уйдут из «Реала» летом. Клуб хочет продать Азара 2
Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой 2
Источник: Foot Mercato

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.03.2022 23:42
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11