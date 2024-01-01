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«Ньюкасл» начал переговоры с Азаром. Он уйдет из «Реала» летом

Полузащитник «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает «СЭ» со ссылкой на Defensa Central.

По информации источника, 31-летним бельгийцем интересуется «Ньюкасл». Английский клуб уже начал переговоры с игроком, который должен покинуть «Реал» летом.

  • В этом сезоне Азар провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
  • Контракт с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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