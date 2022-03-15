Куман: «Лапорта уволил меня в самолете. Больно от того, что игроки сидели сзади»

Бывший главный тренер «Барсы» Рональд Куман раскрыл подробности увольнения из клуба в конце октября 2021 года.
«Как меня уволил Лапорта? В самолете. Мне больно от того, что в это время игроки сидели позади нас, я сидел рядом с Лапортой.
Он всегда говорил, что я легенда «Барселоны». Так подтверди это!» – сказал Куман.
- Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.
- В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.
- Сейчас клуб идет 3-м.
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Источник: AS