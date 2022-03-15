Куман: «Лапорта уволил меня в самолете. Больно от того, что игроки сидели сзади»

Бывший главный тренер «Барсы» Рональд Куман раскрыл подробности увольнения из клуба в конце октября 2021 года.

«Как меня уволил Лапорта? В самолете. Мне больно от того, что в это время игроки сидели позади нас, я сидел рядом с Лапортой.

Он всегда говорил, что я легенда «Барселоны». Так подтверди это!» – сказал Куман.

Голландец возглавлял команду с августа 2020-го по октябрь 2021-го года.

В момент отставки Кумана «Барса» шла на 9-м месте в Примере.

Сейчас клуб идет 3-м.

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