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Терюшков: «Нам не нужны легионеры. В России много «Сергеев Пиняевых»

Член наблюдательного совета «Химок» Дмитрий Терюшков заявил, что отъезд легионеров из РПЛ не станет проблемой для российского футбола.

«От легионеров надо отказываться. Мы сейчас идем в угоду агентам – это самое большое зло, которое только существует в футболе. Сейчас отток легионеров связан с тем, что агенты их науськивают для того, чтобы они могли заработать еще, продав игроков в другие клубы.

Сейчас, если мы оставим или увеличим количество легионеров, мы увидим большое количество легионеров из африканских стран, которые будут вытеснять наших спортсменов.

Вырастить своего футболиста – это сложнее, но эффект от этого в разы больше, чем взять и привезти футболиста из Латинской Америки или из Африки, на что сейчас будут нацелены большинство агентов, потому что европейцы к нам не поедут.

Нам, в принципе, не нужны легионеры – огромное количество детей играет в футбол. «Сергеев Пиняевых» очень много, просто ему повезло, что он попал в прицел спортивной школы «Чертаново». Таких ребят в Волгограде, Краснодаре, Москве, Петербурге, Подмосковье, Иркутске, Хабаровске огромное количество – их надо просто искать.

Клубы сами могут заниматься подбором и поиском, тем более в век высоких технологий, когда можно следить за детишками издалека и принимать решение – нужен игрок твоей академии или нет.

Развитие академии при футбольных клубах – вот туда пусть коллеги вкладывают деньги, а не думают о том, как привезти многомиллионного легионера и выиграть чемпионат, это убийственно и неправильно», – сказал Терюшков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • В России действует лимит на легионеров «8+17».

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Источник: ТАСС

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Комментарии9
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    Рейтинг: +16245

    Garrincha58 11 минут назад

    нам не нужны такие депутаты

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    Рейтинг: +445

    Йост 14 минут назад

    Эта практика с легионерами убивает весь наш футбол. Не стоит ровняться на Европу, там экономика более развита, чем наша. Надо натаскивать своих и продавать в Европу, как это делают скандинавы и балканы. Когда зарплата футболистов будет привязана к минимальному прожиточному уровню, то всем нашим мастерам сразу захочется в Европу, чтобы жить достойно. Да и бюджет клубов меньше, что облегчит бремя существования, а значит их по стране будет больше (читай как больше футболистов будут задействованы). Просто рай для агентов.

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    Рейтинг: +434

    mikatv 20 минут назад

    Пиняевы может и есть, но куда больше холуев вроде Терюшкова. Поэтому не будет ни Пиняевых, ни футбола.

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    Рейтинг: +622

    pele1981 > mikatv 16 минут назад

    Кто же тебя иметь тогда будет, если их не станет?))))

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    Рейтинг: +73

    nata1979 > pele1981 11 минут назад

    а таких дебилов как ты и иметь не надо...уже дырявые

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    Рейтинг: +211

    Суворов_лучший 33 минуты назад

    Кури, кури....

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    Рейтинг: +9850

    Alekxei Z. 52 минуты назад

    Господин Терюшков , вы просто пиз..бол.
    Глядя на состав Химок , сразу чувствуешь , что вы за развитие .
    Мамаев , Глушаков , Жирков ну куда ещё моложе.

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    Рейтинг: +60148

    portero 55 минут назад

    А ещё нам не нужны чиновники воры, депутаты, роснадзиратили, олигархи выводящие ресурсы за рубеж....

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    Рейтинг: +14591

    Cleaner 58 минут назад

    В России МНОГО «Сергеев Пиняевых», и именно ПОЭТОМУ нам НУЖНЫ легионеры!!!

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