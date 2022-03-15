Терюшков: «Нам не нужны легионеры. В России много «Сергеев Пиняевых»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что отъезд легионеров из РПЛ не станет проблемой для российского футбола.

«От легионеров надо отказываться. Мы сейчас идем в угоду агентам – это самое большое зло, которое только существует в футболе. Сейчас отток легионеров связан с тем, что агенты их науськивают для того, чтобы они могли заработать еще, продав игроков в другие клубы.

Сейчас, если мы оставим или увеличим количество легионеров, мы увидим большое количество легионеров из африканских стран, которые будут вытеснять наших спортсменов.

Вырастить своего футболиста – это сложнее, но эффект от этого в разы больше, чем взять и привезти футболиста из Латинской Америки или из Африки, на что сейчас будут нацелены большинство агентов, потому что европейцы к нам не поедут.

Нам, в принципе, не нужны легионеры – огромное количество детей играет в футбол. «Сергеев Пиняевых» очень много, просто ему повезло, что он попал в прицел спортивной школы «Чертаново». Таких ребят в Волгограде, Краснодаре, Москве, Петербурге, Подмосковье, Иркутске, Хабаровске огромное количество – их надо просто искать.

Клубы сами могут заниматься подбором и поиском, тем более в век высоких технологий, когда можно следить за детишками издалека и принимать решение – нужен игрок твоей академии или нет.

Развитие академии при футбольных клубах – вот туда пусть коллеги вкладывают деньги, а не думают о том, как привезти многомиллионного легионера и выиграть чемпионат, это убийственно и неправильно», – сказал Терюшков.

ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

В России действует лимит на легионеров «8+17».

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