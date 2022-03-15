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  • Терюшков: «Нам не нужны легионеры. В России много «Сергеев Пиняевых»

Терюшков: «Нам не нужны легионеры. В России много «Сергеев Пиняевых»

15 марта 2022, 21:54
16

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что отъезд легионеров из РПЛ не станет проблемой для российского футбола.

«От легионеров надо отказываться. Мы сейчас идем в угоду агентам – это самое большое зло, которое только существует в футболе. Сейчас отток легионеров связан с тем, что агенты их науськивают для того, чтобы они могли заработать еще, продав игроков в другие клубы.

Сейчас, если мы оставим или увеличим количество легионеров, мы увидим большое количество легионеров из африканских стран, которые будут вытеснять наших спортсменов.

Вырастить своего футболиста – это сложнее, но эффект от этого в разы больше, чем взять и привезти футболиста из Латинской Америки или из Африки, на что сейчас будут нацелены большинство агентов, потому что европейцы к нам не поедут.

Нам, в принципе, не нужны легионеры – огромное количество детей играет в футбол. «Сергеев Пиняевых» очень много, просто ему повезло, что он попал в прицел спортивной школы «Чертаново». Таких ребят в Волгограде, Краснодаре, Москве, Петербурге, Подмосковье, Иркутске, Хабаровске огромное количество – их надо просто искать.

Клубы сами могут заниматься подбором и поиском, тем более в век высоких технологий, когда можно следить за детишками издалека и принимать решение – нужен игрок твоей академии или нет.

Развитие академии при футбольных клубах – вот туда пусть коллеги вкладывают деньги, а не думают о том, как привезти многомиллионного легионера и выиграть чемпионат, это убийственно и неправильно», – сказал Терюшков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • В России действует лимит на легионеров «8+17».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (16)
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portero
1647370883
А ещё нам не нужны чиновники воры, депутаты, роснадзиратили, олигархи выводящие ресурсы за рубеж....
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Суворов_лучший
1647372199
Кури, кури....
Ответить
mikatv
1647372937
Пиняевы может и есть, но куда больше холуев вроде Терюшкова. Поэтому не будет ни Пиняевых, ни футбола.
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Йост
1647373314
Эта практика с легионерами убивает весь наш футбол. Не стоит ровняться на Европу, там экономика более развита, чем наша. Надо натаскивать своих и продавать в Европу, как это делают скандинавы и балканы. Когда зарплата футболистов будет привязана к минимальному прожиточному уровню, то всем нашим мастерам сразу захочется в Европу, чтобы жить достойно. Да и бюджет клубов меньше, что облегчит бремя существования, а значит их по стране будет больше (читай как больше футболистов будут задействованы). Просто рай для агентов.
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Garrincha58
1647373517
нам не нужны такие депутаты
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Давид59
1647377165
Вот это правильно!!! Всё иностранное надо отменить... А потом заглянуть к господину Терюшкову и посмотреть, что он носит и на чём ездит.
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NewLife
1647379035
Но больше всего нам не нужны дураки во власти, вроде терюшковых.
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paracetamol
1647412159
Да, были времена после развала СССР, когда наши играли легами в самых сильных евроклубах. А потом все поплыло с этими черномазыми!
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САДЫЧОК
1647414269
К сожалению , в России много всяких терюшковых !
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Persona_non_Grata
1647415654
"Да мало ли в Бразилии Донов Педро и не сосчитаешь" )))
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