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Карпин – о возвращении в клубный футбол: «Прикольно. В сборной эмоции другие»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от возвращения к работе на клубном уровне.

– Каково вернуться в клубный футбол?

– Прикольно. Эмоции в сборной другие, другая работа вообще и на поле мы собираемся редко, когда есть официальные матчи.

Декабрь, январь и февраль был на сборах клубов, но это все не на поле было. Отличается сильно. Забытые чуть-чуть ощущения, потому что с ноября не тренировал.

  • Карпин вернулся в «Ростов» на прошлой неделе.
  • Он будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • В первом матче после возвращения тренера ростовчане на выезде победили «Рубин» (2:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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