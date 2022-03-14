Карпин – о возвращении в клубный футбол: «Прикольно. В сборной эмоции другие»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от возвращения к работе на клубном уровне.

– Каково вернуться в клубный футбол?

– Прикольно. Эмоции в сборной другие, другая работа вообще и на поле мы собираемся редко, когда есть официальные матчи.

Декабрь, январь и февраль был на сборах клубов, но это все не на поле было. Отличается сильно. Забытые чуть-чуть ощущения, потому что с ноября не тренировал.

Карпин вернулся в «Ростов» на прошлой неделе.

Он будет совмещать посты в клубе и сборной России.

В первом матче после возвращения тренера ростовчане на выезде победили «Рубин» (2:1).

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?