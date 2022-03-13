Агент Хуниора Алонсо подтвердил, что игрок уйдет из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо перейдет на правах аренды в «Атлетико Минейро». Агент 29-летнего парагвайца Диего Серрати подтвердил, что игрок воспользуется возможностью в одностороннем порядке покинуть клуб.

«Ведутся ли переговоры об аренде Алонсо в «Атлетико»? Да, это правда. Он может остаться там до декабря», – сказал агент.

«Краснодар» купил Алонсо зимой 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро.

Он не провел за российскую команду ни одного матча.

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