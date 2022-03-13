Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

Агент Хуниора Алонсо подтвердил, что игрок уйдет из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо перейдет на правах аренды в «Атлетико Минейро». Агент 29-летнего парагвайца Диего Серрати подтвердил, что игрок воспользуется возможностью в одностороннем порядке покинуть клуб.

«Ведутся ли переговоры об аренде Алонсо в «Атлетико»? Да, это правда. Он может остаться там до декабря», – сказал агент.

  • «Краснодар» купил Алонсо зимой 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро.
  • Он не провел за российскую команду ни одного матча.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Алонсо вернется из «Краснодара» в «Атлетико Минейро» (Николо Скира) 5
«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами 15
«Краснодар» сообщил о возвращении Алонсо из расположения сборной Парагвая 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:30
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11