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РПЛ – о работе Ещенко на тренировке: «Дед молодость вспомнил!»

Пресс-служба РПЛ обратила внимание, что тренер «Спартака» Андрей Ещенко носит на тренировках инвентарь. Обычно этим занимаются молодые игроки.

«Дед молодость вспомнил!

Андрей Ещенко не стесняется носить инвентарь в статусе тренера и показывает пример молодым футболистам», – написала РПЛ.

  • Ещенко перешел на тренерскую работу этой зимой.
  • Со «Спартаком» он брал чемпионство.
  • В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

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Источник: твиттер РПЛ

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9826

    Alekxei Z. 17 минут назад

    Вот этой "шоболе" под названием РПЛ не чем заняться , как только за Ещенко смотреть ?

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  • ...
    Рейтинг: +1546

    Bozigit 1 час назад

    Игрок - зверь

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