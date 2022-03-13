РПЛ – о работе Ещенко на тренировке: «Дед молодость вспомнил!»

Пресс-служба РПЛ обратила внимание, что тренер «Спартака» Андрей Ещенко носит на тренировках инвентарь. Обычно этим занимаются молодые игроки.

«Дед молодость вспомнил!

Андрей Ещенко не стесняется носить инвентарь в статусе тренера и показывает пример молодым футболистам», – написала РПЛ.

Ещенко перешел на тренерскую работу этой зимой.

Со «Спартаком» он брал чемпионство.

В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

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