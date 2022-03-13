Бабаев: «ФИФА создала довольно опасный прецедент, открыв окно для легионеров РПЛ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение ФИФА по легионерам РПЛ. Они в одностороннем порядке могут покидать клубы.

– Что думаете по поводу решения ФИФА о внеплановом трансферном окне для легионеров РПЛ?

– На мой взгляд решение скорее политическое, чем спортивное. ФИФА принимает решение, создавая довольно опасный прецедент. Решение будет обжаловано, но те футболисты, которые покинули клубы РПЛ, уже вряд ли вернутся.

Ряд легионеров уже покинули РПЛ.

Это касается и иностранных тренеров.

Легионеры ЦСКА остаются в клубе.

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