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Бабаев: «ФИФА создала довольно опасный прецедент, открыв окно для легионеров РПЛ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение ФИФА по легионерам РПЛ. Они в одностороннем порядке могут покидать клубы.

– Что думаете по поводу решения ФИФА о внеплановом трансферном окне для легионеров РПЛ?

– На мой взгляд решение скорее политическое, чем спортивное. ФИФА принимает решение, создавая довольно опасный прецедент. Решение будет обжаловано, но те футболисты, которые покинули клубы РПЛ, уже вряд ли вернутся.

  • Ряд легионеров уже покинули РПЛ.
  • Это касается и иностранных тренеров.
  • Легионеры ЦСКА остаются в клубе.

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Источник: «РБ Спорт»

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