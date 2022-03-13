Бабаев: «ФИФА создала довольно опасный прецедент, открыв окно для легионеров РПЛ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение ФИФА по легионерам РПЛ. Они в одностороннем порядке могут покидать клубы.
– Что думаете по поводу решения ФИФА о внеплановом трансферном окне для легионеров РПЛ?
– На мой взгляд решение скорее политическое, чем спортивное. ФИФА принимает решение, создавая довольно опасный прецедент. Решение будет обжаловано, но те футболисты, которые покинули клубы РПЛ, уже вряд ли вернутся.
- Ряд легионеров уже покинули РПЛ.
- Это касается и иностранных тренеров.
- Легионеры ЦСКА остаются в клубе.
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Источник: «РБ Спорт»