Лукаку готов на все ради возвращения в «Интер» (Calciomercato)

Ромелу не стоило и уходить! Возвращайся в Интер. Совсем не хватает хорошего тарана. Джеко не всегда тянет, а Мартинес без тебя скис.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет воспользоваться санкционным давлением на клуб и покинуть его. В Италии пишут, что форвард готов на все, чтобы вернуться в «Интер».
Бельгиец готов понизить зарплату и уже общается с игроками «Интера» на предмет своего возвращения.
- 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
- В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.
- «Челси» грозит финансовый крах, о чем накануне написали в Англии.
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