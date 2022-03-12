Лукаку готов на все ради возвращения в «Интер» (Calciomercato)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет воспользоваться санкционным давлением на клуб и покинуть его. В Италии пишут, что форвард готов на все, чтобы вернуться в «Интер».

Бельгиец готов понизить зарплату и уже общается с игроками «Интера» на предмет своего возвращения.

28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.

В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.

«Челси» грозит финансовый крах, о чем накануне написали в Англии.

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