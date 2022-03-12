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Лукаку готов на все ради возвращения в «Интер» (Calciomercato)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет воспользоваться санкционным давлением на клуб и покинуть его. В Италии пишут, что форвард готов на все, чтобы вернуться в «Интер».

Бельгиец готов понизить зарплату и уже общается с игроками «Интера» на предмет своего возвращения.

  • 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
  • В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.
  • «Челси» грозит финансовый крах, о чем накануне написали в Англии.

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Источник: Calciomercato

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12.03.2022 23:40
Комментарии3
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    Рейтинг: +15193

    Hektor 84 49 минут назад

    Ромелу не стоило и уходить! Возвращайся в Интер. Совсем не хватает хорошего тарана. Джеко не всегда тянет, а Мартинес без тебя скис.

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    Рейтинг: +101

    RusUltras 1 час назад

    Черно*опый, бл*ть, был бы ты человек, на*уй....

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    Рейтинг: +1862

    DMитрий 2 часа назад

    Общался не с руководством клуба, не с тренером, а с игроками. Ребята, коллеги, ну вы же помните: black lives matter, no to racism.

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