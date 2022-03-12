Плутник: «Локомотив» не ищет тренера и верит Компперу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заверил, что клуб не ищет нового главного тренера. Сейчас командой де-факто руководит немец Марвин Комппер.

«Что будет со стратегией? Команда работает, мы остаемся ей [стратегии] верны, будем заниматься развитием молодежи. Спортивная команда работает.

Мы не занимаемся поисками главного тренера, мы верим Компперу, нам нравится, как он работает», – сказал Плутник.

Комппер в «Локомотиве» с осени.

Де-юре командой руководит Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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