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Плутник: «Локомотив» не ищет тренера и верит Компперу»

12 марта 2022, 19:35
4

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заверил, что клуб не ищет нового главного тренера. Сейчас командой де-факто руководит немец Марвин Комппер.

«Что будет со стратегией? Команда работает, мы остаемся ей [стратегии] верны, будем заниматься развитием молодежи. Спортивная команда работает.

Мы не занимаемся поисками главного тренера, мы верим Компперу, нам нравится, как он работает», – сказал Плутник.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив
Комментарии (4)
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PAREVG.
1647105341
У него нет лицензии, он не имеет права БЫТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. Бардак в России: без прав нельзя управлять транспортом, владеть оружием, даже школьную команду тренировать, а профессиональную команду выходит можно...
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Bozigit
1647107994
команда преобразилась
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Guinnesss
1647108758
Ну и муdак!!!!
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Hektor 84
1647188418
А вот стоит ли верить Плутнику?
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