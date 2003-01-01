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⚡ АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не может управлять клубом.

Соответствующее решение принял совет английской Премьер-лиги.

Отстранив российского бизнесмена, АПЛ решила ослабить для команды финансовые ограничения, однако о полном снятии мер речи не идет.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На этой неделе россиянин попал под британские санкции.

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Источник: The Athletic

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1305

    zarsm 5 минут назад

    ублюдки, гореть в аду вам

    0
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    Рейтинг: +31791

    oyabun 15 минут назад

    Патаму шо надо было вкладываться в российский футбол! А так совсем не жалко. Что у него от российского осталось? Только то что свое состояние сколотил , вернее наворовал в России.

    2
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    Рейтинг: +2666

    Радио1000шумеров 30 минут назад

    САМАЯ последняя новость:
    Клуб собаководства Великобритании запретил Абрамовичу владеть своей собакой корги и дал указание продать её в течении ближайшего уик-энда семейству Скрипалей, взамен уничтоженного британскими спецслужбами кота Скрипалей. В противном случае собака пройдет процедуру банкротства и будет конфискована в пользу Соединенного Королевства)

    0
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    Рейтинг: +4965

    TOMSON 31 минуту назад

    Вот вам и неприкосновенность частной собственности.

    0
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    Рейтинг: +25519

    slavutiq70 38 минут назад

    Абрамович конечно не ангел(сам многое наворовал) . но что бы так себя вело государство как бандиты с большой дороги это пипец.....и они ещё учат всех демократии ...

    5
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    Рейтинг: +6315

    Semenycch 47 минут назад

    Разве это демократия? Это не что иное как психологический и экономический террор!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +12779

    Fusballer 55 минут назад

    Бриташки те ещё нацисты - отжали имущество у еврея.

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    Рейтинг: +1178

    стоп кран 57 минут назад

    Для шибко умных, которые кричат --как, за что ? , подсказка ---"россиянин попал под британские санкции." )))

    0
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    Рейтинг: +1832

    Олег1204 > стоп кран 51 минуту назад

    Твое мнение здесь не волнует, иди в хохлоармию и защищай хохляндию.

    3
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    Рейтинг: +6875

    R_a_i_n 58 минут назад

    Настоящий государственный рейдерский захват. Но почему мне не жалко Абрашку?

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