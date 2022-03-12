⚡ АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не может управлять клубом.
Соответствующее решение принял совет английской Премьер-лиги.
Отстранив российского бизнесмена, АПЛ решила ослабить для команды финансовые ограничения, однако о полном снятии мер речи не идет.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- На этой неделе россиянин попал под британские санкции.
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Источник: The Athletic