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Лукаку намерен покинуть «Челси» из-за санкций. Он хочет вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» сообщил «Интеру» о готовности вернуться ближайшим летом.

Футболист обеспокоен ситуацией с санкциями против лондонского клуба и его владельца Романа Абрамовича, поэтому задумался об уходе.

Ради возвращения в «Интер» бельгиец готов пойти на сокращение зарплаты с 12,5 до 7,5 миллиона евро в год.

  • 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
  • В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.

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Источник: FC Inter 1908

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Сегодня, 12:46
Комментарии11
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    Рейтинг: +70

    adekvat0726 10 минут назад

    Я надеюсь Интер проявит благоразумие, и не возьмет обратно эту крысу

    0
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    Рейтинг: +3054

    m40 1 час назад

    Крысы побежали с корабля. По нормальному им бы доиграть сезон, выложиться по максимуму и потом достойно уйти. Хрен с ним пару месяцев зарплату не получат, и так все миллионеры. За то как красиво будет и уважение от болельщиков

    0
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    Рейтинг: +576

    pele1981 1 час назад

    Так вот ты какая луКАКА))) Может ты и хочешь вернуться в Интер, вот только ты в Интере на ХРЕН никому не нужен!

    4
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    Рейтинг: +59935

    portero 2 часа назад

    Подвернулся повод свинтить...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +576

    pele1981 > portero 1 час назад

    Он его давно ищет))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +377

    Portoz 2 часа назад

    всё,нет больше вашей челси

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1798

    Dr.Metal 2 часа назад

    Ну как проститутка туда сюда бегает

    10
    Ответить
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    Рейтинг: +1179

    moskowcity-petrv 3 часа назад

    Шлюха

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +230

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Первый крысенышь бежит!
    С Интера сбежал как шавка и хочет назад?
    Если кузены вернут стыдно будет за них!!!

    6
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    Рейтинг: +549

    Xiko 3 часа назад

    Повод искал, что бы свалить, мда уж...не зря этот трансфер многие ставили под смонения

    5
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    Рейтинг: +858

    lysenkoff 3 часа назад

    Первая крыска )

    7
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