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  • Лукаку намерен покинуть «Челси» из-за санкций. Он хочет вернуться в «Интер»

Лукаку намерен покинуть «Челси» из-за санкций. Он хочет вернуться в «Интер»

12 марта 2022, 12:46
11

Нападающий «Челси» сообщил «Интеру» о готовности вернуться ближайшим летом.

Футболист обеспокоен ситуацией с санкциями против лондонского клуба и его владельца Романа Абрамовича, поэтому задумался об уходе.

Ради возвращения в «Интер» бельгиец готов пойти на сокращение зарплаты с 12,5 до 7,5 миллиона евро в год.

  • 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
  • В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.

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Источник: FC Inter 1908
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Челси Лукаку Ромелу
Комментарии (11)
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lysenkoff
1647078585
Первая крыска )
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Xiko
1647079031
Повод искал, что бы свалить, мда уж...не зря этот трансфер многие ставили под смонения
Ответить
moskowcity-petrv
1647080499
Шлюха
Ответить
Dr.Metal
1647081407
Ну как проститутка туда сюда бегает
Ответить
Portoz
1647081978
всё,нет больше вашей челси
Ответить
portero
1647083497
Подвернулся повод свинтить...
Ответить
pele1981
1647087879
Так вот ты какая луКАКА))) Может ты и хочешь вернуться в Интер, вот только ты в Интере на ХРЕН никому не нужен!
Ответить
m40
1647088348
Крысы побежали с корабля. По нормальному им бы доиграть сезон, выложиться по максимуму и потом достойно уйти. Хрен с ним пару месяцев зарплату не получат, и так все миллионеры. За то как красиво будет и уважение от болельщиков
Ответить
adekvat0726
1647091510
Я надеюсь Интер проявит благоразумие, и не возьмет обратно эту крысу
Ответить
piligrim1986
1647093303
мамбуда первый поскакал))))
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