Лукаку намерен покинуть «Челси» из-за санкций. Он хочет вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» сообщил «Интеру» о готовности вернуться ближайшим летом.

Футболист обеспокоен ситуацией с санкциями против лондонского клуба и его владельца Романа Абрамовича, поэтому задумался об уходе.

Ради возвращения в «Интер» бельгиец готов пойти на сокращение зарплаты с 12,5 до 7,5 миллиона евро в год.

28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.

В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.

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