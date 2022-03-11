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Фукс – о переходе в ЦСКА: «Не считаю, что допустил ошибку»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о своем трансфере в московский клуб.

– Не появлялось мыслей, что зря перешел в ЦСКА, раз тут одним травмы?

– Нет, не считаю, что допустил ошибку. Подобное могло случиться в «Интере» и в любом другом месте.

Этот опыт навсегда останется со мной. Сейчас я восстановился и не испытываю никаких проблем с ногой. Она полностью залечена, нет ни малейшего напоминания о травме кроме шрама.

  • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
  • В этом сезоне 22-летний бразилец поучаствовал в 6 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: Sport24

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