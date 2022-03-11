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  • Эмир Катара попросил «ПСЖ» продлить контракт с Мбаппе любой ценой

Эмир Катара попросил «ПСЖ» продлить контракт с Мбаппе любой ценой

11 марта 2022, 13:40
4

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в конце сезона.

Эмир Катара Тамима бин Хамад Аль Тани после вылета из Лиги чемпионов призвал руководство парижского клуба любой ценой продлить контракт с игроком.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает этим летом.
  • Форвард и его семья после матча с «Реалом» убедились, что игроку нужно переходить в мадридский клуб.
  • «ПСЖ» ранее предлагал французу 100 миллионов евро в год по новому контракту.

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Источник: GFFN
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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jek718875
1646996489
Ну чего они все в этого страхолюда вцепились
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Hektor 84
1647031838
Вот такие помойки надо тормозить потолком зарплат. И при этом тщательно проверять на наличие нарушений по ффп.
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