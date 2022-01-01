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Эмир Катара попросил «ПСЖ» продлить контракт с Мбаппе любой ценой

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в конце сезона.

Эмир Катара Тамима бин Хамад Аль Тани после вылета из Лиги чемпионов призвал руководство парижского клуба любой ценой продлить контракт с игроком.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает этим летом.
  • Форвард и его семья после матча с «Реалом» убедились, что игроку нужно переходить в мадридский клуб.
  • «ПСЖ» ранее предлагал французу 100 миллионов евро в год по новому контракту.

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Источник: GFFN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +779

    jek718875 2 минуты назад

    Ну чего они все в этого страхолюда вцепились

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