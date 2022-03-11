Эмир Катара попросил «ПСЖ» продлить контракт с Мбаппе любой ценой

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в конце сезона.
Эмир Катара Тамима бин Хамад Аль Тани после вылета из Лиги чемпионов призвал руководство парижского клуба любой ценой продлить контракт с игроком.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает этим летом.
- Форвард и его семья после матча с «Реалом» убедились, что игроку нужно переходить в мадридский клуб.
- «ПСЖ» ранее предлагал французу 100 миллионов евро в год по новому контракту.
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Источник: GFFN