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«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 100 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться во Франции.

Руководство парижского клуба предложило игроку контракт, по которому он будет зарабатывать 100 миллионов евро в год.

«Реал», претендующий на француза, не готов платить ему такую же сумму.

  • Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • В сезоне Лиги 1 у него 24 матча, 14 голов, 10 ассистов.

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Источник: The Independent

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Комментарии1
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    Рейтинг: +730

    talgatnurzhanov2006 3 минуты назад

    Епать копать, такую зп вообще получать законно?

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