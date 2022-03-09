«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 100 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться во Франции.

Руководство парижского клуба предложило игроку контракт, по которому он будет зарабатывать 100 миллионов евро в год.

«Реал», претендующий на француза, не готов платить ему такую же сумму.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

В сезоне Лиги 1 у него 24 матча, 14 голов, 10 ассистов.

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