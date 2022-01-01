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РФС прекратит совмещение Карпина в «Ростове», если сборная вернет право выступления в международных турнирах

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать.

Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

С учeтом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич – амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы.

При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», – сказал Дюков.

  • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
  • Россию отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Сегодня Карпин возглавил «Ростов».

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Источник: сайт РФС

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