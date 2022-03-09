Хави: «Модель Кумана в «Барселоне» было сложно изменить. Могу сказать о нем только хорошее»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предшественнике Рональде Кумане. Его уволили из клуба осенью.
«О Кумане могу сказать только хорошее. Его модель, отличающуюся от нашей, было трудно изменить. Понадобилось время, и мы стали лучше.
Сейчас «Барселона» переживает хороший момент, у нас хорошая динамика, но пока мы ничего не добились. Нужно бороться за достижения», – сказал Хави.
- Хави до «Барселоны» тренировал катарский «Аль-Садд».
- Под руководством Кумана каталонцы брали Кубок Испании.
- Сейчас «Барселона» идет в Примере 3-й.
Источник: Mundo Deportivo