Хави: «Модель Кумана в «Барселоне» было сложно изменить. Могу сказать о нем только хорошее»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предшественнике Рональде Кумане. Его уволили из клуба осенью.

«О Кумане могу сказать только хорошее. Его модель, отличающуюся от нашей, было трудно изменить. Понадобилось время, и мы стали лучше.

Сейчас «Барселона» переживает хороший момент, у нас хорошая динамика, но пока мы ничего не добились. Нужно бороться за достижения», – сказал Хави.