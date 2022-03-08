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Анчелотти: «Мы видели лучший «ПСЖ» в первом матче, а завтра увидим лучший «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выказался о предстоящем матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лучший «Реал» может конкурировать с лучшим «ПСЖ». Мы видели лучший «ПСЖ» в первом матче, а завтра мы увидим лучший «Реал».

Бензема в порядке. Он стал тем же Каримом, которым был до травмы.

У нас есть план не только под Мбаппе, но и под Неймара, Месси и всех хороших игроков «ПСЖ», – сказал Анчелотти.

  • «Реал» примет «ПСЖ» в среду, 9 марта, в 23:00 мск.
  • В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
  • Мбаппе забил единственный гол в той встрече.

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Источник: Marca

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