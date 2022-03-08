Медведев: «Ни один из легионеров «Зенита» не захотел приостановить контракт»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что легионеры клуба не захотели приостанавливать контракт, несмотря на появившуюся возможность.

«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — сказал Медведев.