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Медведев: «Ни один из легионеров «Зенита» не захотел приостановить контракт»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что легионеры клуба не захотели приостанавливать контракт, несмотря на появившуюся возможность.

«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — сказал Медведев.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • После ухода Ярослава Ракицкого в «Зените» осталось 7 легионеров.

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Источник: «Чемпионат»

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