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Де Хеа: «Однажды мы вернем «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о стремлении вернуть команду на лидирующие позиции.

«Однажды мы вернем этот клуб туда, где он должен находиться. Мы не сдадимся.

Это был еще один плохой момент в тяжелом сезоне, но нам все равно нужно защищать эту футболку», – написал испанец в инстаграме.

  • В воскресенье «МЮ» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.
  • Команда идет на 5-м месте в АПЛ.
  • Де Хеа в этом сезоне пропустил 46 голов в 35 матчах.

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Источник: инстаграм Давида Де Хеа

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4863

    polt 27 минут назад

    Как то двусмысенно...

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    Рейтинг: +66

    olegiovchenko 40 минут назад

    с такой игрой только в жопу!

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    Рейтинг: +760

    jek718875 1 час назад

    Сначала нужно вылезти оттуда, где вы находитесь

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    Рейтинг: +1474

    Psih86 1 час назад

    В Чемпионшип что ли???

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    Рейтинг: +136

    Антон Л 2 часа назад

    МЮ уже там, где и должен находиться. Фергюссон ушел - всё, забудьте о притязаниях на роль лидера АПЛ.

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