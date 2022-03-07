Де Хеа: «Однажды мы вернем «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о стремлении вернуть команду на лидирующие позиции.
«Однажды мы вернем этот клуб туда, где он должен находиться. Мы не сдадимся.
Это был еще один плохой момент в тяжелом сезоне, но нам все равно нужно защищать эту футболку», – написал испанец в инстаграме.
- В воскресенье «МЮ» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.
- Команда идет на 5-м месте в АПЛ.
- Де Хеа в этом сезоне пропустил 46 голов в 35 матчах.
Источник: инстаграм Давида Де Хеа