Де Хеа: «Однажды мы вернем «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о стремлении вернуть команду на лидирующие позиции.

«Однажды мы вернем этот клуб туда, где он должен находиться. Мы не сдадимся.

Это был еще один плохой момент в тяжелом сезоне, но нам все равно нужно защищать эту футболку», – написал испанец в инстаграме.

В воскресенье «МЮ» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

Команда идет на 5-м месте в АПЛ.

Де Хеа в этом сезоне пропустил 46 голов в 35 матчах.

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