Хохлов – о шансах «Динамо» на чемпионство: «Думаю, никому не надо расслабляться»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порассуждал о шансах московской команды побороться за победу в РПЛ.

«Разница в очках с «Зенитом» теперь есть, но еще достаточно туров. Говорить о чем-то преждевременно.

«Динамо» продолжает бороться за чемпионство? Я думаю, никому не надо расслабляться. Ни «Зениту», ни «Динамо», ни всем остальным.

Осталось еще очень много игр, все может поменяться», – сказал Хохлов.