Хохлов – о шансах «Динамо» на чемпионство: «Думаю, никому не надо расслабляться»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порассуждал о шансах московской команды побороться за победу в РПЛ.
«Разница в очках с «Зенитом» теперь есть, но еще достаточно туров. Говорить о чем-то преждевременно.
«Динамо» продолжает бороться за чемпионство? Я думаю, никому не надо расслабляться. Ни «Зениту», ни «Динамо», ни всем остальным.
Осталось еще очень много игр, все может поменяться», – сказал Хохлов.
- «Динамо» в воскресенье проиграло «Спартаку» (0:2).
- Команда отстает от «Зенита» на 2 очка.
- У лидера РПЛ есть матч в запасе.
Источник: «Спорт-Экспресс»