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Хохлов – о шансах «Динамо» на чемпионство: «Думаю, никому не надо расслабляться»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов порассуждал о шансах московской команды побороться за победу в РПЛ.

«Разница в очках с «Зенитом» теперь есть, но еще достаточно туров. Говорить о чем-то преждевременно.

«Динамо» продолжает бороться за чемпионство? Я думаю, никому не надо расслабляться. Ни «Зениту», ни «Динамо», ни всем остальным.

Осталось еще очень много игр, все может поменяться», – сказал Хохлов.

  • «Динамо» в воскресенье проиграло «Спартаку» (0:2).
  • Команда отстает от «Зенита» на 2 очка.
  • У лидера РПЛ есть матч в запасе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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