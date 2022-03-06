РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол

«Локомотив» в 20-м туре чемпионата России победил аутсайдера «Химки». Решающий гол забил чешский новичок Ян Кухта.

Его участие в матче было, вероятно, неправомерным. «Химки» по этому поводу могут подать протест и получить техническую победу.

«Химки» получили красную карточку во втором матче подряд.

Впервые в России забил зимний новичок «Локомотива» Вильсон Изидор.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Ламкель Зе, 6; 1:1 – Керк, 8; 2:1 – Изидор, 21; 2:2 – Ламкель Зе, 72; 3:2 – Кухта, 80.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 73), Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк (Рыбчинский, 67), Изидор (Петров, 88).

«Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 34), Тихий, Боженов (Магомедов, 54), Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев (Сабович, 86), Главчич (Руденко, 53), Ламкель Зе.

Предупреждения: Марадишвили, 18; Изидор, 48 – Виана, 15; Жирков, 29; Боженов, 35; Ламкель Зе, 80; Волков, 83.

Удаления: нет – Виана, 42 (вторая ж.к.).

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