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  • РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол

РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол

6 марта 2022, 15:55
5

«Локомотив» в 20-м туре чемпионата России победил аутсайдера «Химки». Решающий гол забил чешский новичок Ян Кухта.

Его участие в матче было, вероятно, неправомерным. «Химки» по этому поводу могут подать протест и получить техническую победу.

«Химки» получили красную карточку во втором матче подряд.

Впервые в России забил зимний новичок «Локомотива» Вильсон Изидор.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Ламкель Зе, 6; 1:1 – Керк, 8; 2:1 – Изидор, 21; 2:2 – Ламкель Зе, 72; 3:2 – Кухта, 80.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 73), Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк (Рыбчинский, 67), Изидор (Петров, 88).

«Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 34), Тихий, Боженов (Магомедов, 54), Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев (Сабович, 86), Главчич (Руденко, 53), Ламкель Зе.

Предупреждения: Марадишвили, 18; Изидор, 48 – Виана, 15; Жирков, 29; Боженов, 35; Ламкель Зе, 80; Волков, 83.

Удаления: нет – Виана, 42 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Химки Кухта Ян
Комментарии (5)
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PAREVG.
1646571647
Игры нет, команды нет, тренера нет. Победа из серии: "так получилось". Больно было смотреть на это, не понятно что. Все, я в баню, буду вениками улучшать себе настроение...
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Красногорск_Фан
1646572712
Смотрел на стадионе. Попе холодно. Дыр - дыр . явно не для борьбы за верхние места
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Demgel
1646572884
Игру не видел,но тут скорее рад за Лоськова.Есть первая победа,хоть и над "Отрядом Самоубийц")Техническое не хочется после игры с 5 мячами,но тут дело за Юраном.
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insider_retro
1646573536
Не солидно в большинстве пропускать от приезжей команды...
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Чоткар Патыр
1646583940
дожили... победе Локо удивляешься больше чем победе Химок)
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