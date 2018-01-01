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РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол

«Локомотив» в 20-м туре чемпионата России победил аутсайдера «Химки». Решающий гол забил чешский новичок Ян Кухта.

Его участие в матче было, вероятно, неправомерным. «Химки» по этому поводу могут подать протест и получить техническую победу.

«Химки» получили красную карточку во втором матче подряд.

Впервые в России забил зимний новичок «Локомотива» Вильсон Изидор.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Ламкель Зе, 6; 1:1 – Керк, 8; 2:1 – Изидор, 21; 2:2 – Ламкель Зе, 72; 3:2 – Кухта, 80.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 73), Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк (Рыбчинский, 67), Изидор (Петров, 88).

«Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 34), Тихий, Боженов (Магомедов, 54), Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев (Сабович, 86), Главчич (Руденко, 53), Ламкель Зе.

Предупреждения: Марадишвили, 18; Изидор, 48 – Виана, 15; Жирков, 29; Боженов, 35; Ламкель Зе, 80; Волков, 83.

Удаления: нет – Виана, 42 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

«Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

Плутник: «Не слышал, что Кухта не мог играть с «Химками»

Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:55
Комментарии5
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    Рейтинг: +68956

    insider_retro 2 часа назад

    Не солидно в большинстве пропускать от приезжей команды...

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    Рейтинг: +510

    Demgel 2 часа назад

    Игру не видел,но тут скорее рад за Лоськова.Есть первая победа,хоть и над "Отрядом Самоубийц")Техническое не хочется после игры с 5 мячами,но тут дело за Юраном.

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    Рейтинг: +3987

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Смотрел на стадионе. Попе холодно. Дыр - дыр . явно не для борьбы за верхние места

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    Рейтинг: +111

    Сделаны из Дерева > Красногорск_Фан 2 часа назад

    На такое позорище по коробку не хочется смотреть,а ходить еще на это!!!
    Ширь пырь бей беги))))

    0
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    Рейтинг: +3909

    PAREVG. 3 часа назад

    Игры нет, команды нет, тренера нет.
    Победа из серии: "так получилось".
    Больно было смотреть на это, не понятно что.
    Все, я в баню, буду вениками улучшать себе настроение...

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