Мостовой: «От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть»

Не представляю этого чуда в старости. Какое сейчас говно, а в старости писец будет! Или недо ** у него или крыша едет.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе нового тренера команды Паоло Ваноли.
– У Паоло Ваноли будет третий матч у руля «Спартака». Есть ли какие-то кардинальные изменения в «Спартаке» при новом тренере?
– Кардинальных отличий нет. В игре против ЦСКА вышел Кристофер Мартинс, но он явно играл не на своей позиции. Потом Ваноли его переставил в глубину, и стало понятно, что он многое умеет.
С «Кубанью» были изменения, но не потому что тренер что-то сказал, просто другие футболисты играли. В футболе уже все придумано, ничего изобретать не надо.
От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть. Опять же, давайте посмотрим, как они с «Динамо» сыграют.