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Мостовой: «От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе нового тренера команды Паоло Ваноли.

– У Паоло Ваноли будет третий матч у руля «Спартака». Есть ли какие-то кардинальные изменения в «Спартаке» при новом тренере?

– Кардинальных отличий нет. В игре против ЦСКА вышел Кристофер Мартинс, но он явно играл не на своей позиции. Потом Ваноли его переставил в глубину, и стало понятно, что он многое умеет.

С «Кубанью» были изменения, но не потому что тренер что-то сказал, просто другие футболисты играли. В футболе уже все придумано, ничего изобретать не надо.

От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть. Опять же, давайте посмотрим, как они с «Динамо» сыграют.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • При итальянце команда проиграла ЦСКА (0:2) в РПЛ и разгромила «Кубань» (6:1) в Кубке России.

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Источник: «Комсомольская правда»

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Сегодня, 13:58
Комментарии2
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    Рейтинг: +14859

    Hektor 84 38 минут назад

    Не представляю этого чуда в старости. Какое сейчас говно, а в старости писец будет! Или недо ** у него или крыша едет.

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    Рейтинг: +14859

    Hektor 84 40 минут назад

    В тебе так же ни каких изменений! Сидишь и желчью плещешься! Уже всех забрызгал. Когда тебе уже ума хватит от учиться на тренера и показать нам свои навыки и тренерское мастерство. А то все куйня один ты окуенный!

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