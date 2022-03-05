Мостовой: «От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе нового тренера команды Паоло Ваноли.

– У Паоло Ваноли будет третий матч у руля «Спартака». Есть ли какие-то кардинальные изменения в «Спартаке» при новом тренере?

– Кардинальных отличий нет. В игре против ЦСКА вышел Кристофер Мартинс, но он явно играл не на своей позиции. Потом Ваноли его переставил в глубину, и стало понятно, что он многое умеет.

С «Кубанью» были изменения, но не потому что тренер что-то сказал, просто другие футболисты играли. В футболе уже все придумано, ничего изобретать не надо.

От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть. Опять же, давайте посмотрим, как они с «Динамо» сыграют.