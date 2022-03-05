Серия А. «Интер» разгромил «Салернитану» и вышел в лидеры; у Лаутаро хет-трик, у Джеко дубль

«Интер» в 28-м туре чемпионата Италии разгромил аутсайдера «Салернитану». Хет-триком отметился нападающий Лаутаро Мартинес.

У Эдина Джеко дубль и ассист.

Робин Госенс впервые сыграл за «Интер» в Серии А и сделал голевой пас.

Миланцы вышли на первое место, однако могут его утратить в течение выходных.

Италия. Серия А. 28-й тур

Интер – Салернитана – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 22; 2:0 – Мартинес, 40; 3:0 – Мартинес, 56; 4:0 – Джеко, 64; 5:0 – Джеко, 69.

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