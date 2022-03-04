Главные новости дня. Сезон РПЛ могут завершить в апреле, «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами

Галицкий из-за санкций не может платить зарплаты легионерам «Краснодара». Клуб приостановил контракты с восемью иностранцами
УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам из РПЛ разорвать контракты без последствий (Jutarnij List)
Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении
Клубы РПЛ просят разрешить внутренние трансферы из-за отъезда легионеров («СЭ»)
РФС оспорит решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России в CAS
Семин: «Готов возглавить «Локомотив»
Абрамович ведет переговоры о продаже «Челси» американо-швейцарскому консорциуму. О сделке могут объявить в понедельник
Сезон РПЛ могут завершить в апреле, чтобы минимизировать последствия ухода легионеров
Определились все четвертьфиналисты Кубка России
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»