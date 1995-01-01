Абрамович ведет переговоры о продаже «Челси» американо-швейцарскому консорциуму. О сделке могут объявить в понедельник

Консорциум для клуба такого уровня это медленная,тяжёлая,неизлечимая - но неизбежная смерть.На задворках одной из низших лиг жалкой англо-саксонии.
У «Челси» может смениться владелец уже в ближайшие дни.
Роман Абрамович ведет переговоры о продаже клуба американо-швейцарскому консорциуму, в который входят Хансйорг Висс, Тодд Бели и другие бизнесмены.
Обсуждение между сторонами идет активно, поскольку россиянин заинтересован в скорейшем завершении сделки. О продаже «Челси» могут объявить в понедельник
- В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
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