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    Абрамович ведет переговоры о продаже «Челси» американо-швейцарскому консорциуму. О сделке могут объявить в понедельник

    У «Челси» может смениться владелец уже в ближайшие дни.

    Роман Абрамович ведет переговоры о продаже клуба американо-швейцарскому консорциуму, в который входят Хансйорг Висс, Тодд Бели и другие бизнесмены.

    Обсуждение между сторонами идет активно, поскольку россиянин заинтересован в скорейшем завершении сделки. О продаже «Челси» могут объявить в понедельник

    • В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
    • Он владеет клубом с 2003 года.
    • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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    Источник: Football.London

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11614

      playsh 18 минут назад

      Консорциум для клуба такого уровня это медленная,тяжёлая,неизлечимая - но неизбежная смерть.На задворках одной из низших лиг жалкой англо-саксонии.

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      Рейтинг: +14553

      житель СПб 33 минуты назад

      Всякая красивая история заканчивается... Особенно, если в ее основе - грязные деньги.

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