Абрамович ведет переговоры о продаже «Челси» американо-швейцарскому консорциуму. О сделке могут объявить в понедельник

У «Челси» может смениться владелец уже в ближайшие дни.

Роман Абрамович ведет переговоры о продаже клуба американо-швейцарскому консорциуму, в который входят Хансйорг Висс, Тодд Бели и другие бизнесмены.

Обсуждение между сторонами идет активно, поскольку россиянин заинтересован в скорейшем завершении сделки. О продаже «Челси» могут объявить в понедельник

В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».

Он владеет клубом с 2003 года.

При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000