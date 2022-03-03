Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.

«Для меня было честью играть за свою страну в течение последних 15 лет, и еще большей честью быть ее капитаном в течение последних шести лет.

После 95 международных матчей, напряженной работы, страсти, беспрецедентных взлетов и падений во время представления моей страны на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении», – написал Мхитарян в инстаграме.

Мхитаряну – 33.

Он провел 95 матчей за сборную, забил 32 гола и отдал 25 ассистов.

В этом сезоне армянин забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 32 матчах.