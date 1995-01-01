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    Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.

    «Для меня было честью играть за свою страну в течение последних 15 лет, и еще большей честью быть ее капитаном в течение последних шести лет.

    После 95 международных матчей, напряженной работы, страсти, беспрецедентных взлетов и падений во время представления моей страны на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении», – написал Мхитарян в инстаграме.

    • Мхитаряну – 33.
    • Он провел 95 матчей за сборную, забил 32 гола и отдал 25 ассистов.
    • В этом сезоне армянин забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 32 матчах.

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    Источник: инстаграм Генриха Мхитаряна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +740

      jek718875 10 минут назад

      Вообще завершай, толку минус "0"

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