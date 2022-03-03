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    Семин: «Готов возглавить «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов вновь принять клуб. На этой неделе его покинул немец Маркус Гисдоль.

    «Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера «Локомотива»? Надо своих ребят кого-то», – сказал Семин.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +592

      v.v.navashinsky 28 минут назад

      Будем рады видеть Вас,Юрий Павлович!!!

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      Рейтинг: +14511

      житель СПб 32 минуты назад

      Палыча в тренеры! Срочно!

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      Рейтинг: +3972

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      Это было бы невероятно )) Ничто при немцах такого не предвещало. А потом они вывели Локомотив на ведущие позиции в европе.

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      Рейтинг: +547

      I'll be back 50 минут назад

      Всегда уважал Палыча.

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      Рейтинг: +1452

      Bozigit 53 минуты назад

      Хорошо бы

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