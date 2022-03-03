Семин: «Готов возглавить «Локомотив»

Будем рады видеть Вас,Юрий Павлович!!!
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов вновь принять клуб. На этой неделе его покинул немец Маркус Гисдоль.
«Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера «Локомотива»? Надо своих ребят кого-то», – сказал Семин.
- И.о. главного тренера «Локомотива» – Дмитрий Лоськов.
- При Семине «Локомотив» трижды брал РПЛ.
- Семин без работы с прошлого года.
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