Семин: «Готов возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов вновь принять клуб. На этой неделе его покинул немец Маркус Гисдоль.

«Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера «Локомотива»? Надо своих ребят кого-то», – сказал Семин.

И.о. главного тренера «Локомотива» – Дмитрий Лоськов.

При Семине «Локомотив» трижды брал РПЛ.

Семин без работы с прошлого года.

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