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    Мальдини – об интересе «Барселоны» к Кессье: «Это нормально»

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о возможном уходе полузащитника Франка Кессье в «Барселону».

    Интерес «Барсы» к Кессье? Это нормально, так как его контракт истекает, а у нас до сих пор нет с ним договоренности о продлении.

    Клуб определился с условиями, которые мы готовы предложить. Отклоняться от этого не будем», – сказал Мальдини.

    • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах.
    • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
    • Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня.

    «Барса» видит в Кессье замену Бускетсу. Он близок к договоренности о переходе (Marca)

    «Барселона» отказалась от подписания Кессье (Sport.es)

    Кессье бесплатно уйдет из «Милана» летом. На него претендуют «ПСЖ», «Реал», «Барселона» и клубы Серии А

    Источник: Sport Mediaset

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