Мальдини – об интересе «Барселоны» к Кессье: «Это нормально»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о возможном уходе полузащитника Франка Кессье в «Барселону».
Интерес «Барсы» к Кессье? Это нормально, так как его контракт истекает, а у нас до сих пор нет с ним договоренности о продлении.
Клуб определился с условиями, которые мы готовы предложить. Отклоняться от этого не будем», – сказал Мальдини.
- В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах.
- Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня.
Источник: Sport Mediaset