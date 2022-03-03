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  • Мальдини – об интересе «Барселоны» к Кессье: «Это нормально»

Мальдини – об интересе «Барселоны» к Кессье: «Это нормально»

3 марта 2022, 09:29

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о возможном уходе полузащитника Франка Кессье в «Барселону».

Интерес «Барсы» к Кессье? Это нормально, так как его контракт истекает, а у нас до сих пор нет с ним договоренности о продлении.

Клуб определился с условиями, которые мы готовы предложить. Отклоняться от этого не будем», – сказал Мальдини.

  • В этом сезоне 25-летний Кессье забил 6 голов и сделал 1 ассист в 27 матчах.
  • Рыночная стоимость ивуарийца – 48 миллионов евро.
  • Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня.

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Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Барселона Мальдини Паоло Кессье Франк
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