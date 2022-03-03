Мальдини – об интересе «Барселоны» к Кессье: «Это нормально»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о возможном уходе полузащитника Франка Кессье в «Барселону».

Интерес «Барсы» к Кессье? Это нормально, так как его контракт истекает, а у нас до сих пор нет с ним договоренности о продлении.

Клуб определился с условиями, которые мы готовы предложить. Отклоняться от этого не будем», – сказал Мальдини.