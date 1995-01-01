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    Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал, Черышев остался в запасе

    «Валенсия» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании переиграла «Атлетик». Это позволило ей пройти дальше.

    Россиянин Денис Черышев остался в запасе «Валенсии». Он не выходит на поле с января и летом станет свободным агентом.

    В финале «Валенсия» встретится либо с «Бетисом», либо с «Райо Вальекано».

    Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч

    Валенсия – Атлетик – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гедеш, 43.

    Первый матч: 1:1.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Черышев – в запасе на матч с «Атлетиком». Он не играет с 8 января

    Примера. «Валенсия» победила «Мальорку», Черышева не было в заявке

    Примера. «Валенсия» проиграла «Алавесу» из зоны вылета, Черышев остался в запасе

    Источник: Бомбардир.ру

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