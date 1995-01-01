Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал, Черышев остался в запасе

«Валенсия» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании переиграла «Атлетик». Это позволило ей пройти дальше.
Россиянин Денис Черышев остался в запасе «Валенсии». Он не выходит на поле с января и летом станет свободным агентом.
В финале «Валенсия» встретится либо с «Бетисом», либо с «Райо Вальекано».
Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч
Валенсия – Атлетик – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гедеш, 43.
Первый матч: 1:1.
Черышев – в запасе на матч с «Атлетиком». Он не играет с 8 января
Примера. «Валенсия» победила «Мальорку», Черышева не было в заявке
Примера. «Валенсия» проиграла «Алавесу» из зоны вылета, Черышев остался в запасе