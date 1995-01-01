Из FIFA 22 будут удалены российские клубы и сборная

Буду честен - я чуть не обосрался от горя...ой,ой,ой...
В футбольном симуляторе FIFA 22 больше не будет российских клубов и сборной. Они будут удалены разработчиками.
Это касается и FIFA Online и FIFA Mobile.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Ювентусом», несмотря на то что за день до матча был в ней
Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»
Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»