Из FIFA 22 будут удалены российские клубы и сборная

В футбольном симуляторе FIFA 22 больше не будет российских клубов и сборной. Они будут удалены разработчиками.

Это касается и FIFA Online и FIFA Mobile.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Ювентусом», несмотря на то что за день до матча был в ней

Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»

Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»