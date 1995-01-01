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    Из FIFA 22 будут удалены российские клубы и сборная

    В футбольном симуляторе FIFA 22 больше не будет российских клубов и сборной. Они будут удалены разработчиками.

    Это касается и FIFA Online и FIFA Mobile.

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    Источник: твиттер EA

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +11567

      playsh 1 час назад

      Буду честен - я чуть не обосрался от горя...ой,ой,ой...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2168

      CSKA471 1 час назад

      Поддерживаю, у нас там скиллов маловато, надеюсь в 2023 вы пересмотрите скилловый алгоритм)

      2
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      Рейтинг: +5532

      GoldPlayFIFARus9 > CSKA471 1 час назад

      Угу, меньше бичей будет выпадать из паков, да и в лиге, которую хрен залинкуешь)

      2
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      Рейтинг: +26523

      Боцман59rus 1 час назад

      _ вот это бомбануло у кастрюлеголовых, ради этого вся тема с хохлами оправданна, но будет тяжело и футбол здесь не при чем>)))

      4
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      Рейтинг: +1022

      SuperNils 2 часа назад

      Ну и кому теперь нужна эта игра с её вымышленными командами и без России? Будем играть в PES, там есть патчи.

      4
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      Рейтинг: +28432

      silver29 2 часа назад

      Вот когда детишки будут в каждом дворе настоящий мяч гонять, а не рубиться сутками в виртуальный у компа, будет здоровая нация и результаты у клубов.

      7
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      ...
      Рейтинг: +8265

      GoLenaStop > silver29 1 час назад

      Увы, вся территория во дворах заставлена железом на колёсах, а детский мяч, попавший в чьё-то корыто, сулит только проблемы...
      Оборудованных футбольных площадок просто нет.
      С уважением.

      2
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      Рейтинг: +368

      lNeTl > GoLenaStop 1 час назад

      Ты в какой стране живёшь? Или ты дальше своего дома никуда не выходишь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Скоро начнется - "Страна-Чьё-Имя-Нельзя-Называть", бггг

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Да вообще срать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +403

      pele1981 2 часа назад

      Раз уже добрались до игр, то уже точно кердык)))))))))))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4588

      _Marqella_ 2 часа назад

      Вот это трагедия...как с этим жить ??? не знаю...

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +3573

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Ой какая трагедия!!! что ж теперь будет? Н компе нельзя будет играть со сборной России- это всё . Ржунемогу

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