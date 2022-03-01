Минспорт намерен как можно скорее вернуть российских спортсменов из-за рубежа

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российских спортсменов, выступающих за рубежом, нужно как можно скорее вернуть в Россию
«Сейчас мы должны быстро вернуть наших спортсменов из-за рубежа, не подвергая их здоровье и жизни риску», – сказал Матыцин.
По словам министра, за пределами страны остаются 1909 российских атлетов, выступающих в 38 видах спорта.
- УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований.
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ
Источник: «Матч ТВ»