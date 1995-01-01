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    Минспорт намерен как можно скорее вернуть российских спортсменов из-за рубежа

    Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российских спортсменов, выступающих за рубежом, нужно как можно скорее вернуть в Россию

    «Сейчас мы должны быстро вернуть наших спортсменов из-за рубежа, не подвергая их здоровье и жизни риску», – сказал Матыцин.

    По словам министра, за пределами страны остаются 1909 российских атлетов, выступающих в 38 видах спорта.

    • УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований.
    • Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

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    FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +531

      Forvard47 1 час назад

      Где то будет рада Фиорентина. а вот монако, клубы нхл, аталанта, должны будут ***** послать и мин спорт и путина

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      Рейтинг: +2196

      Январь 59 1 час назад

      Далеко не все наши спорсмены- наши. Большинство из них американцы . Смешно порой читать как "Наш" Саша Овечкин становится лучшим хоккеистом Америки. Наши это наши. Они играют в России..

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      Рейтинг: +14431

      житель СПб 1 час назад

      Размечтался! Сейчас они все бросят и из-за "какой-то нашей патриотичности" уедут - забыв про бабки... Да они там именно ради бабок! И ничего другого. Овечкина спроси!

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