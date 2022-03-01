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  • Минспорт намерен как можно скорее вернуть российских спортсменов из-за рубежа

Минспорт намерен как можно скорее вернуть российских спортсменов из-за рубежа

1 марта 2022, 11:27
3

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российских спортсменов, выступающих за рубежом, нужно как можно скорее вернуть в Россию

«Сейчас мы должны быстро вернуть наших спортсменов из-за рубежа, не подвергая их здоровье и жизни риску», – сказал Матыцин.

По словам министра, за пределами страны остаются 1909 российских атлетов, выступающих в 38 видах спорта.

  • УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований.

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FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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житель СПб
1646123585
Размечтался! Сейчас они все бросят и из-за "какой-то нашей патриотичности" уедут - забыв про бабки... Да они там именно ради бабок! И ничего другого. Овечкина спроси!
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Январь 59
1646126724
Далеко не все наши спорсмены- наши. Большинство из них американцы . Смешно порой читать как "Наш" Саша Овечкин становится лучшим хоккеистом Америки. Наши это наши. Они играют в России..
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