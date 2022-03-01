Минспорт намерен как можно скорее вернуть российских спортсменов из-за рубежа

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российских спортсменов, выступающих за рубежом, нужно как можно скорее вернуть в Россию

«Сейчас мы должны быстро вернуть наших спортсменов из-за рубежа, не подвергая их здоровье и жизни риску», – сказал Матыцин.

По словам министра, за пределами страны остаются 1909 российских атлетов, выступающих в 38 видах спорта.

УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований.

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