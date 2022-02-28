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    Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.

    – Как решение ФИФА и УЕФА отразится на российском футболе?

    – Знаете, думаю, сейчас такое время, когда... Я очень рад, что сегодня мы играли, была счастливая возможность демонстрировать все лучшие качества и недостатки на поле.

    Мне кажется, очень важно иметь возможность всем футболистам выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства.

    • «Рубин» на выезде проиграл «Зениту» (2:3).
    • Сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.
    • «Спартак» исключили из Лиги Европы.

    Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

    Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

    Селюк: «Черевченко ушел из «Химок» из-за странной трансферной политики»

    Источник: Sports.ru

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    28.02.2022 23:51
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