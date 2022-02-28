Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.
– Как решение ФИФА и УЕФА отразится на российском футболе?
– Знаете, думаю, сейчас такое время, когда... Я очень рад, что сегодня мы играли, была счастливая возможность демонстрировать все лучшие качества и недостатки на поле.
Мне кажется, очень важно иметь возможность всем футболистам выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства.
- «Рубин» на выезде проиграл «Зениту» (2:3).
- Сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.
- «Спартак» исключили из Лиги Европы.
Источник: Sports.ru