Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.

– Как решение ФИФА и УЕФА отразится на российском футболе?

– Знаете, думаю, сейчас такое время, когда... Я очень рад, что сегодня мы играли, была счастливая возможность демонстрировать все лучшие качества и недостатки на поле.

Мне кажется, очень важно иметь возможность всем футболистам выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства.

«Рубин» на выезде проиграл «Зениту» (2:3).

Сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.

«Спартак» исключили из Лиги Европы.

Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

Селюк: «Черевченко ушел из «Химок» из-за странной трансферной политики»