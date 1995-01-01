Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

мне вот интересно, когда ФИФА пойдёт до конца и начнёт технари ставить, как они запоют, хотя ФИФА марионетки, наверняка лягут под ЕС
Карл-Эрик Нильссон, президент Шведского футбольного союза, оценил решение ФИФА относительно сборной России. Ранее шведы выразили отказ играть с россиянами.
«Наша позиция осталась прежней [отказ играть с Россией]. Заявление ФИФА не меняет ситуацию на Украине. Мы поговорим с Польшей и Чехией, чтобы дать ответ ФИФА.
Мы ожидали более жесткой позиции. Решение по России нас не устраивает. Ждем продолжения.
Крайне сложно представить, что ФИФА нас накажет за позицию и присудит техническое поражение. Это будет роковой ошибкой», – сказал Нильссон.
- ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
- Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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