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  • Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

28 февраля 2022, 00:29
15

Карл-Эрик Нильссон, президент Шведского футбольного союза, оценил решение ФИФА относительно сборной России. Ранее шведы выразили отказ играть с россиянами.

«Наша позиция осталась прежней [отказ играть с Россией]. Мы ожидали более жесткой позиции. Решение по России нас не устраивает. Ждем продолжения.

Крайне сложно представить, что ФИФА нас накажет за позицию и присудит техническое поражение. Это будет роковой ошибкой», – сказал Нильссон.

  • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
  • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.

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Источник: Fotbollskanalen
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Швеция
Комментарии (15)
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paracetamol
1645997756
Испугались шведы, новой Полтавы им не пережить!
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BRO_football
1645998608
Жёсткая позиция будет по отношению к тем, кто используя политическую ситуацию хочет подправить свои спортивные достижения! Надо кончать нытьё! Сыграйте матч и победите достойно!
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Demgel
1645998756
Имя Карл говорит само за себя.Сборная Швеция захотела халявы,но быть ее не должно.Вообще все что сейчас происходит с Футболом это просто позорище,никакой самостоятельной позиции.
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Masteralex
1646000386
мне вот интересно, когда ФИФА пойдёт до конца и начнёт технари ставить, как они запоют, хотя ФИФА марионетки, наверняка лягут под ЕС
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Dr.Metal
1646022253
Боятся
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Форвард 79
1646028686
Вы сначала Чехию обыграйте! Клоуны!
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Форвард 79
1646036303
Все играть отказываются?! Одних наказать технарем и все сразу одумаются Устроили туту не футбол а политическое вылизывание частей хозяина
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paracetamol
1646046052
Полтава Петра Великого долго в памяти живет.
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Garrincha58
1646053318
да и хрен с ним с футболом главное что бы страна была и её единение а все эти недобитки потом сами утрутся и подтерутся в сор...ре
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Hektor 84
1646249987
Буду заф Чехию болеть. Чтоб они надрали и вас и польских русофобов.
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