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    Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

    Карл-Эрик Нильссон, президент Шведского футбольного союза, оценил решение ФИФА относительно сборной России. Ранее шведы выразили отказ играть с россиянами.

    «Наша позиция осталась прежней [отказ играть с Россией]. Заявление ФИФА не меняет ситуацию на Украине. Мы поговорим с Польшей и Чехией, чтобы дать ответ ФИФА.

    Мы ожидали более жесткой позиции. Решение по России нас не устраивает. Ждем продолжения.

    Крайне сложно представить, что ФИФА нас накажет за позицию и присудит техническое поражение. Это будет роковой ошибкой», – сказал Нильссон.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: Fotbollskanalen

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    Сегодня, 00:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2692

      Masteralex 2 часа назад

      мне вот интересно, когда ФИФА пойдёт до конца и начнёт технари ставить, как они запоют, хотя ФИФА марионетки, наверняка лягут под ЕС

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      Рейтинг: +4887

      TOMSON 3 часа назад

      В 73 году сборная СССР не полетела на матч стыков со сборной Чили. Там тоже замес был, толи переворот толи война. В итоге СССР получил технарь и смотрел ЧМ по телевизору.
      По моему мнению это идентичная ситуация, соответсвенно и решение должно быть идентичным.

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      Рейтинг: +2692

      Masteralex > TOMSON 3 часа назад

      вы не понимаете, это другое, там футбол был вне политики против СССР, а тут футбол вне политики против России

      1
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      Рейтинг: +545

      Demgel 3 часа назад

      Имя Карл говорит само за себя.Сборная Швеция захотела халявы,но быть ее не должно.Вообще все что сейчас происходит с Футболом это просто позорище,никакой самостоятельной позиции.

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      Рейтинг: +545

      Demgel > Demgel 3 часа назад

      Отстранят НАШУ сборную.......ВСЕ,Чемпионат Мира летит в мусорное ведро(лично для меня).

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      Рейтинг: +10998

      BRO_football 3 часа назад

      Жёсткая позиция будет по отношению к тем, кто используя политическую ситуацию хочет подправить свои спортивные достижения! Надо кончать нытьё! Сыграйте матч и победите достойно!

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      Рейтинг: +15630

      paracetamol 3 часа назад

      Испугались шведы, новой Полтавы им не пережить!

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      Рейтинг: +3223

      CSKA57 3 часа назад

      Объявления войны ожидали? Чего вам еще надо?

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