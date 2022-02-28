Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

Карл-Эрик Нильссон, президент Шведского футбольного союза, оценил решение ФИФА относительно сборной России. Ранее шведы выразили отказ играть с россиянами.
«Наша позиция осталась прежней [отказ играть с Россией]. Мы ожидали более жесткой позиции. Решение по России нас не устраивает. Ждем продолжения.
Крайне сложно представить, что ФИФА нас накажет за позицию и присудит техническое поражение. Это будет роковой ошибкой», – сказал Нильссон.
- ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
- Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
Источник: Fotbollskanalen